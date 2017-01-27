ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым дано определение понятия «документ в электронном виде».



«В настоящее время отсутствует взаимосвязь понятия «документ в электронном виде» с понятием «электронный документ», введенным в Федеральном законе от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также с понятием «документ», которое используется в Правилах делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Поэтому необходимо было доработать понятие «документ в электронном виде», - говорится на официальном сайте правительства России.



«Подписанным постановлением понятие «документ в электронном виде» определено как электронный документ, состав реквизитов которого определяется Правилами делопроизводства. Это позволит установить взаимосвязь между тремя понятиями – «документ в электронном виде», «электронный документ» и «документ», придать юридическую силу документам, передаваемым в рамках Правил обмена, и обеспечить возможность их использования в делопроизводстве», - поясняют в сообщении.