В Приморье началась вакцинация от клещевого энцефалита
01.03.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморском крае стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, защита от клещей необходима почти всем, ведь большая часть территории края расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы.
«Сейчас в наличии платная вакцина отечественного производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта», – сообщила руководитель центра Евгения Воробьёва.
Специалисты напоминают, что вакцинирование проходит в несколько этапов и чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, защита от клещей необходима почти всем, ведь большая часть территории края расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы.
«Сейчас в наличии платная вакцина отечественного производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта», – сообщила руководитель центра Евгения Воробьёва.
Специалисты напоминают, что вакцинирование проходит в несколько этапов и чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.