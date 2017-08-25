ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории откроется в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Торжественная церемония начала строительства состоится в рамках третьего Восточного экономического форума.

Проект реализуется при поддержке заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

В международном центре дзюдо будут готовить спортсменов высшей категории, большой зал с татами и зрительными местами позволит проводить международные турниры самого высокого уровня.

Отметим, Приморью принадлежит особая роль в становлении дзюдо в России, ведь одним из первых отечественных тренеров был основатель самбо Василий Ощепков, который долгое время жил и работал во Владивостоке.

Также в дни Восточного экономического форума в ДВФУ состоится открытие клуба дзюдо, который создаётся при поддержке Университета Токай и Федерации дзюдо Приморского края. Татами и классические японские кимоно вузу подарит Олимпийский чемпион, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ямасито Ясухиро.

Кроме того, в спортивную программу Восточного форума в этом году включён международный турнир по дзюдо имени основателя этого вида спорта, Олимпийского чемпиона Дзигоро Кано. Соревнования пройдут 6-7 сентября под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Сегодня оба государства уделяют повышенное внимание укреплению российско-японского сотрудничества, а лидеры стран второй год подряд встречаются на площадках ВЭФ. В программу мероприятий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ-2017 также вошли открытие Центра изучения российско-японских отношений и российско-японский студенческий форум в рамках Молодежной площадки ВЭФ.