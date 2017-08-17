В Приморье отмечено снижение младенческой смертности на 21%
17.08.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Показатель младенческой смертности в Приморском крае достиг своего исторического минимума и за время реализации майских указов снизился с 7,5 на 1000 родившихся живыми до 5,9 по итогам шести месяцев 2017 года. Об этом на ежемесячном совещании с главными врачами Приморья, которое традиционно проводится под руководством вице-губернатора Павла Серебрякова, сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
«В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности на 21,3%. Сегодня этот показатель равен 5,9 промилле. Цифра хорошая, а значит надо стремиться к общероссийскому показателю, который равен 5,3», – подчеркнул глава ведомства.
Андрей Кузьмин отметил, что в числе значимых достижений по итогам работы полугодия – снижение смертности от внешних причин на 8,4%, от случайных отравлений алкоголем на 32,2%, от туберкулёза – на 12,9%, от болезней органов дыхания – на 15,7%, от болезней органов пищеварения – на 9,7% и других.
Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что мониторинг, связанный с показателями естественного движения населения и причинами смертности на территории региона, должен проводится каждым отдельным учреждением.
«Ведётся большая профилактическая работа, диспансеризация взрослого и детского населения, которые ни в коем случае не должны иметь формальный подход. Важно знать о каждом "проблемном" пациенте», – подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, что департамент здравоохранения региона реализует комплекс мероприятий, с участием учреждений здравоохранения всех уровней, по раннему выявлению и предупреждению заболеваний и повышению доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
По итогам совещания было отмечено, что в семи муниципальных образованиях по итогам шести месяцев произошло значительное снижение смертности. Это Артёмовский, Владивостокский, Уссурийский, Партизанский городские округа, ЗАТО Фокино, а также Пограничный и Ольгинский муниципальные районы.
Напомним, в Приморье входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. К тому же, в крае этот показатель один из самых низких по Дальнему Востоку. За несколько лет его удалось сократить практически вдвое: с 11,7 до 5,9 промилле на тысячу родившихся.
Сейчас департамент здравоохранения по поручению Губернатора Владимира Миклушевского работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счёт приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований.
«В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности на 21,3%. Сегодня этот показатель равен 5,9 промилле. Цифра хорошая, а значит надо стремиться к общероссийскому показателю, который равен 5,3», – подчеркнул глава ведомства.
Андрей Кузьмин отметил, что в числе значимых достижений по итогам работы полугодия – снижение смертности от внешних причин на 8,4%, от случайных отравлений алкоголем на 32,2%, от туберкулёза – на 12,9%, от болезней органов дыхания – на 15,7%, от болезней органов пищеварения – на 9,7% и других.
Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что мониторинг, связанный с показателями естественного движения населения и причинами смертности на территории региона, должен проводится каждым отдельным учреждением.
«Ведётся большая профилактическая работа, диспансеризация взрослого и детского населения, которые ни в коем случае не должны иметь формальный подход. Важно знать о каждом "проблемном" пациенте», – подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, что департамент здравоохранения региона реализует комплекс мероприятий, с участием учреждений здравоохранения всех уровней, по раннему выявлению и предупреждению заболеваний и повышению доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
По итогам совещания было отмечено, что в семи муниципальных образованиях по итогам шести месяцев произошло значительное снижение смертности. Это Артёмовский, Владивостокский, Уссурийский, Партизанский городские округа, ЗАТО Фокино, а также Пограничный и Ольгинский муниципальные районы.
Напомним, в Приморье входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. К тому же, в крае этот показатель один из самых низких по Дальнему Востоку. За несколько лет его удалось сократить практически вдвое: с 11,7 до 5,9 промилле на тысячу родившихся.
Сейчас департамент здравоохранения по поручению Губернатора Владимира Миклушевского работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счёт приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований.
Источник: http://primorsky.ru