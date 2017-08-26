ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье полным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Так, в настоящее время спасателями ведутся работы в 17 населённых пунктах. С нарастающим итогом силами МЧС России расчищено 286 придомовых территорий, откачана вода из 848 подвалов жилых домов, восстановлено выше 17 км оград приусадебных участков, просушено 366 домов, очищено 179 колодцев и свыше 81 км сточных канав и ливнёвки, распилено 535 кубометров деревьев, вывезено 6638 кубических метров мусора.



Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено свыше 300 улиц, на которых расположено более 2230 домов.



За сутки отремонтирован ещё один участок повреждённой автодороги в Надеждинском районе. Работы по восстановлению участков автомобильных дорог в Пограничном и Надеждинском муниципальных районах, продолжаются дорожными службами.



В пунктах временного размещения в Уссурийском городском округе остаются 18 человек, среди которых 7 детей. Здесь находящимся предоставлены предметы первой необходимости, люди обеспечены водой и трёхрахзовым питанием.



«Почтой России» проведены выплаты гражданам в общем размере свыше 260 миллионов рублей. Для оказания гражданам финансовой помощи за счёт средств краевого бюджета «Почта России» проведено 6212 выплат гражданам на сумму свыше 94 миллионов рублей.



Выездными бригадами Роспотребнадзора продолжается контроль за качеством питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. Всего специалистами отобрано 449 проб холодной воды в разводящей сети, исследовано 363 пробы, 49 из них не соответствуют нормативам. На водозаборах проводится дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.



На территории края развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 3900 человек, свыше 300 единиц техники, 74 плавсредства, 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России более 2200 человек, свыше 140 единиц техники, 62 плавсредства, 3 воздушных судна.