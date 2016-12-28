В Приморье продолжается реконструкция аэродромной базы Арсеньев
28.12.2016, 10:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродромной базы «Арсеньев-Приморский». ведет собственными силами предприятие Спецстройтехнологии. Это один из этапов технического перевооружения авиационного завода «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, производящего вертолеты КА-52 «Аллигатор».
«В настоящее время мы завершили земляные работы и устройство дорожной одежды на первой рулежной дорожке и перроне. На 80 % завершены земляные работы по устройству взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием. Приступили к устройству закромочного дренажа. Специалисты обособленного подразделения «Арсеньевское» активно ведут заготовку инертных материалов для устройства дорожной одежды. А с января мы начнем устройство фундаментов под аэродромный радиолокационный комплекс. Поставка, монтаж и пусконаладочные работы на нем будут выполнены до конца апреля следующего года», - сообщил руководитель обособленного подразделения «Арсеньевское» Спецстройтехнологии Виталий Кузичкин.
В Приморье создается современная аэродромная база, которая будет оборудована радиолокационными и светотехническими сигнальными приборами, а также измерителем метеорологической дальности видимости. При строительстве в Арсеньеве Спецстройтехнологии применяют оборудование отечественного производства, имеющее необходимые сертификаты Межгосударственного авиационного комитета.
Новые искусственные покрытия будут уложены также на рулевых дорожках, групповой вертолетной стоянке, стоянке для спецтранспорта и на наладочно-испытательных площадках.
Помимо реконструкции аэродромной базы ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И.Сазыкина» сотрудники Спецстройтехнологии строят гальванический корпус и участок анодирования. На объекте завершен монтаж основного металлического и железобетонного каркасов административно-хозяйственного корпуса. Выполнено устройство покрытия кровли из профилированного листа и бетонирование перекрытий производственной части, ведутся работы по кирпичной кладке перегородок, устройству полов здания.
«В настоящее время мы завершили земляные работы и устройство дорожной одежды на первой рулежной дорожке и перроне. На 80 % завершены земляные работы по устройству взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием. Приступили к устройству закромочного дренажа. Специалисты обособленного подразделения «Арсеньевское» активно ведут заготовку инертных материалов для устройства дорожной одежды. А с января мы начнем устройство фундаментов под аэродромный радиолокационный комплекс. Поставка, монтаж и пусконаладочные работы на нем будут выполнены до конца апреля следующего года», - сообщил руководитель обособленного подразделения «Арсеньевское» Спецстройтехнологии Виталий Кузичкин.
В Приморье создается современная аэродромная база, которая будет оборудована радиолокационными и светотехническими сигнальными приборами, а также измерителем метеорологической дальности видимости. При строительстве в Арсеньеве Спецстройтехнологии применяют оборудование отечественного производства, имеющее необходимые сертификаты Межгосударственного авиационного комитета.
Новые искусственные покрытия будут уложены также на рулевых дорожках, групповой вертолетной стоянке, стоянке для спецтранспорта и на наладочно-испытательных площадках.
Помимо реконструкции аэродромной базы ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И.Сазыкина» сотрудники Спецстройтехнологии строят гальванический корпус и участок анодирования. На объекте завершен монтаж основного металлического и железобетонного каркасов административно-хозяйственного корпуса. Выполнено устройство покрытия кровли из профилированного листа и бетонирование перекрытий производственной части, ведутся работы по кирпичной кладке перегородок, устройству полов здания.