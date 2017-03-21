В Приморье пройдёт общероссийская климатическая неделя
21.03.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общероссийская климатическая неделя пройдёт с 15 по 21 мая. В Приморье формируется график мероприятий, которые будут интересны не только специалистам, но и широкой аудитории.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, цель проведения мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления климата, рассказать о предпринимаемых и планируемых решениях, инновационных проектах. Также участники поделятся уже достигнутыми результатами в области сокращения выбросов парниковых газов, противодействия климатическим изменениям и адаптации к ним, об участии в международном климатическом диалоге и других направлениях климатической деятельности.
В ведомстве отметили, что данные мероприятия будут интересны не только специалистам, но и широкой аудитории. В настоящее время формируется проект программы Общероссийской климатической недели на основе предложений органов местного самоуправления, научных организаций, высших учебных заведений, общественных организаций.
Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Утвержденный Губернатором Приморья план проведения Года экологии включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, цель проведения мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления климата, рассказать о предпринимаемых и планируемых решениях, инновационных проектах. Также участники поделятся уже достигнутыми результатами в области сокращения выбросов парниковых газов, противодействия климатическим изменениям и адаптации к ним, об участии в международном климатическом диалоге и других направлениях климатической деятельности.
В ведомстве отметили, что данные мероприятия будут интересны не только специалистам, но и широкой аудитории. В настоящее время формируется проект программы Общероссийской климатической недели на основе предложений органов местного самоуправления, научных организаций, высших учебных заведений, общественных организаций.
Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Утвержденный Губернатором Приморья план проведения Года экологии включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.