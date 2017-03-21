В Приморье снизились темпы роста цен на продукты
21.03.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье снизились темпы роста цен на рыбу, лук и карамель.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, по данным Росстата индекс потребительских цен на все продовольственные товары в Приморье в феврале ниже всероссийского – 100,9%.
"Наблюдается снижение темпов роста цен на мороженую рыбу – на 3,3%, сельдь соленую – на 0,7%, маргарин – на 0,2%, карамель – на 0,1%, капусту белокочанную – на 1%, лук репчатый – на 0,7%", – сказали специалисты.
Предприятия торговли продолжают применять дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.
«Почти 900 магазинов края снижают торговые надбавки на социально значимые продукты и повышают их на товары премиум класса. Информация о наличии в продаже таких товаров должна размещаться при входе в магазин, в торговом зале, у кассы», – добавили они.
Отметим, стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 5 095 рублей.
Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, по данным Росстата индекс потребительских цен на все продовольственные товары в Приморье в феврале ниже всероссийского – 100,9%.
"Наблюдается снижение темпов роста цен на мороженую рыбу – на 3,3%, сельдь соленую – на 0,7%, маргарин – на 0,2%, карамель – на 0,1%, капусту белокочанную – на 1%, лук репчатый – на 0,7%", – сказали специалисты.
Предприятия торговли продолжают применять дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.
«Почти 900 магазинов края снижают торговые надбавки на социально значимые продукты и повышают их на товары премиум класса. Информация о наличии в продаже таких товаров должна размещаться при входе в магазин, в торговом зале, у кассы», – добавили они.
Отметим, стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 5 095 рублей.
Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.