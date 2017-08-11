ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аварийно-восстановительные работы проходят в 6 муниципальных районах Приморского края. Главная задача спасателей МЧС России – провести первоочередные мероприятия по восстановлению условий жизнеобеспечения населения, деятельности объектов социальной сферы, здравоохранения, уборке мусора и расчистке ливневых стоков, русел рек и ручьёв от валежника.

Усилиями бригад МЧС России за минувшие сутки удалось провести очистку 131 придомовой территории, вывезти 142 кубометра мусора, откачать воду из 134 жилых домов и очистить 29 км ливневых канализаций.

Так, в Хасанском районе в селе Барабаш сотрудниками пожарно-спасательных частей Приморского и Хабаровского краёв на сегодняшний день оказана адресная помощь 40 жителям. На частных подворьях спасатели помогают им восстановить снесённые большими потоками воды заборы, надворные постройки, а также вынести мебель и вещи из пострадавшего от воды жилья.

«Спасались от воды в доме на втором этаже. Я успела забрать документы и ценные вещи. Соседи пришли ко мне уже по пояс в воде. Было страшно, с двух сторон река соединилась. Были бурные потоки. Сейчас, когда вода ушла, приводим всё в порядок. Я вдова, муж строил забор частями, потом сваривал пролёты вместе и теперь его очень трудно поднять. Спасатели мне и помогают, сама бы я не справилась. Большое спасибо им», – рассказала жительница села Барабаш Галина Колесникова.

В соседнем селе Филипповка бурным потоком воды смыло мост, который соединял две части населённого пункта. Теперь водную преграду можно преодолеть или на лодке, или вброд. Спасателями краевой поисково-спасательной службы организовано круглосуточное дежурство на лодочной переправе.

В Уссурийском городском округе, который больше всего пострадал от обрушившейся на него стихии, сейчас жизнь приходит постепенно в привычное состояние. На сегодняшний день осталось завершить аварийно-восстановительные работы на 18 объектах, таких как школа, детский сад, городская детская больница и другие. На всех этих точках организована работа бригад, ведётся откачка воды. Спасатели помогают привести территорию в порядок.

Так, на территории детского сада работают спасатели из регионального поисково-спасательного отряда из Хабаровска и Амурского спасательного центра МЧС России. Они собирают ил с территории игровых площадок, помогают разравнивать песок, сваривают пролёты забора.

«Благодаря этой поддержке, мы с уверенностью можем говорить о завершении работ на нашем объекте уже к исходу выходных дней», - говорит заведующая детским садом №9 города Уссурийска Елена Бугай.