В Приморье зафиксирован один лесной пожар
06.03.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Один лесной пожар действует в Приморье.
Пожар зарегистрирован на территории Тернейского района на площади 22 гектара, угрозы населённым пунктам нет. По информации краевого департамента лесного хозяйства, данный пожар локализован, производится его тушение.
Всего начала года зарегистрировано три лесных пожара на площади 64 гектара, для тушения которых привлекалось 43 человека и семь единиц техники. На тушение палов пожарные подразделения с начала года выезжали 143 раза.
По данным космического мониторинга на сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии в девяти муниципалитетах.
Как отметили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, для борьбы с лесными пожарами на территории региона в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, одной тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.
Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос.
Пожар зарегистрирован на территории Тернейского района на площади 22 гектара, угрозы населённым пунктам нет. По информации краевого департамента лесного хозяйства, данный пожар локализован, производится его тушение.
Всего начала года зарегистрировано три лесных пожара на площади 64 гектара, для тушения которых привлекалось 43 человека и семь единиц техники. На тушение палов пожарные подразделения с начала года выезжали 143 раза.
По данным космического мониторинга на сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии в девяти муниципалитетах.
Как отметили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, для борьбы с лесными пожарами на территории региона в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, одной тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.
Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос.