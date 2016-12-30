ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала 2017 года многодетные семьи Псковской области будут платить сниженный транспортный налог. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, сумма налога уменьшится в десять раз.

Нововведение коснётся только тех семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей, а среднедушевой доход ниже или равен прожиточному минимуму по области. Льготой может воспользоваться только один родитель.