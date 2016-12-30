В Псковской области снижен в 10 раз транспортный налог для многодетных семей
30.12.2016, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала 2017 года многодетные семьи Псковской области будут платить сниженный транспортный налог. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, сумма налога уменьшится в десять раз.
Нововведение коснётся только тех семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей, а среднедушевой доход ниже или равен прожиточному минимуму по области. Льготой может воспользоваться только один родитель.
Нововведение коснётся только тех семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей, а среднедушевой доход ниже или равен прожиточному минимуму по области. Льготой может воспользоваться только один родитель.