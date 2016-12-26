ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Арского района Республики Татарстан провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Марджани».

Установлено, что 428 работникам предприятия не выплачена зарплата за октябрь 2016 года. Долг составил более 3,5 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура района направила в адрес руководителя ООО «СХП Марджани» Марата Миначетдинова представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В итоге главному бухгалтеру предприятия Фирдание Нигматуллиной объявлено замечание.

Кроме того, по постановлению прокуратуры района руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Он оштрафован на 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, долг по оплате труда им полностью выплачен.