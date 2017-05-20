ОРЕАНДА-НОВОСТИ Госадмтехнадзор Московской области выявил свалку площадью 300 квадратных метров в Раменском районе, свалку уже начали устранять, сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на его руководителя Татьяну Витушеву.



«Административно-технические инспекторы Раменского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области заставили владельца земли ликвидировать скопление отходов, занимавшее 300 квадратных метров», - сказала Витушева.



Она отметила, что к административной ответственности был привлечён владелец территории. О существовании несанкционированной свалки, с его слов, ему не было известно, так как участок был не востребован и не использовался собственником. Однако невладение ситуацией, происходящей на собственной территории, не освобождает от ответственности.



«В настоящее время начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки, данный вопрос остаётся на контроле Госадмтехнадзора Московской области до его полного разрешения», – добавила Витушева.



Она уточнила, что Раменским территориальным отделом Госадмтехнадзора Московской области за ненадлежащее состояние и содержание территории, наличия навалов мусора на территории Раменского муниципального района за последний месяц привлечены к административной ответственности 53 правонарушителя на общую сумму штрафов 570 тыс. рублей.