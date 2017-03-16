В Республике Башкортостан изъята особо крупная партия нелегального алкоголя
16.03.2017, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Башкортостан совместно с УФСБ России по Республике Башкортостан и подразделением Росгвардии пресечена деятельность группы, которая подозревается в сбыте крупных партий поддельного алкоголя.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Управлением МВД России по г. Уфе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации " Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", сотрудниками подразделений экономической безопасности и ФСБ выявлена группа жителей республики, причастных к поставкам контрафактной водки и коньяка на территории Башкортостана.
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В результате оперативно-разыскных мероприятий выявлена сеть складских помещений в г. Уфе и г. Благовещенске. На территории гаражных кооперативов, оптово-розничных баз и в большегрузных машинах полицейскими изъято свыше 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. По предварительным данным, вся изъятая продукция поставлялась для реализации мелким и средним оптом в продовольственные магазины и рестораны.
Образцы изъятой алкогольной продукции направлены для исследования в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Башкортостан. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места производства суррогата.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенное организованной группой лиц и в особо крупном размере».
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Управлением МВД России по г. Уфе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации " Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", сотрудниками подразделений экономической безопасности и ФСБ выявлена группа жителей республики, причастных к поставкам контрафактной водки и коньяка на территории Башкортостана.
---Информация: alyans-clinic.ru предлагает услуги по оказанию профессиональной помощи и реабилитации при алкогольной и наркотической зависимости. Услуги оказываются в закрытом стационаре с использованием наиболее эффективных методов психотерапии на условиях анонимности. Бесплатный номер для связи по России 8 (800) 775-24-19---
В результате оперативно-разыскных мероприятий выявлена сеть складских помещений в г. Уфе и г. Благовещенске. На территории гаражных кооперативов, оптово-розничных баз и в большегрузных машинах полицейскими изъято свыше 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. По предварительным данным, вся изъятая продукция поставлялась для реализации мелким и средним оптом в продовольственные магазины и рестораны.
Образцы изъятой алкогольной продукции направлены для исследования в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Башкортостан. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места производства суррогата.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенное организованной группой лиц и в особо крупном размере».