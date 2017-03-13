ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Региональная Общественная Организация Республики Башкортостан «Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий» объявила очередной сбор гуманитарной помощи жителям Юго-востока Украины.

Напомним, что это уже не первый этап сбора гуманитарной помощи в Луганск. «В 2015-2016 годы воины-интернационалисты - представители нашей организации - семь раз побывали в Луганской Народной Республике», - говорит председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьян Ражапов. «Благодаря поддержке руководства Республики Башкортостан, министерств и ведомств, неравнодушных жителей нам удалось собрать и доставить в ЛНР более 50 тонн гуманитарного груза. В октябре минувшего года в г. Луганске состоялся военно-патриотический фестиваль «Эхо V Международного фестиваля «Опаленные Строки». Наши луганские братья искренне верят, что мы снова протянем руку помощи. Поэтому мы, ветераны боевых действий, продолжаем собирать гуманитарную помощь для непобежденного народа ЛНР - это продукты питания, медикаменты, одежду, канцтовары, книги, инвалидные кресла и ходунки, строительные и лакокрасочные материалы, а также спортинвентарь для учебных заведений».

Из Луганска в адрес председателя Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяна Ражапова поступают многочисленные письма с просьбой оказать благотворительную помощь. Так, тренерско-преподавательский состав «Внешкольного учебного учреждения детско-юношеской спортивной школы № 2» Луганской Народной Республики просит помочь в приобретении футбольных, волейбольных, баскетбольных мячей и наборов ракеток для настольного тенниса и шариков, скакалок, Петровское городское отделение полиции остро нуждается в компьютерных периферийных устройствах, в частности, в лазерном МФУ.