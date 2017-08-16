В Республике Дагестан вынесен приговор участнику банды, застрелившей сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова
16.08.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Азиза Джамалутдинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооружённом формировании), ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерно завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершённый организованной группой) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года Джамалутдинов вступил в незаконное вооружённое формирование, а в мае 2016 года создал устойчивую вооружённую группу (банду), действующую на территории города Избербаш, Кабудахкентского и Сергокалинского районов. В составе банды они носили и хранили при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.
10 июля 2016 года Джамалутдинов совместно с другими участниками банды совершил посягательство на жизнь сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан Магомеда Нурбагандова. Действуя с особым цинизмом, участники банды перед совершением убийства, рассматривая служебное удостоверение потерпевшего, требовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы, но Магомед перед смертью призвал коллег продолжить работу, сказав "Работайте, братья". Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
В кратчайшие сроки следователями регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками МВД были установлены все участники банды и задержаны обвиняемые, остальные шестеро участников, оказавших сопротивление при задержании, были ликвидированы.
Приговором суда Джамалутдинову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года Джамалутдинов вступил в незаконное вооружённое формирование, а в мае 2016 года создал устойчивую вооружённую группу (банду), действующую на территории города Избербаш, Кабудахкентского и Сергокалинского районов. В составе банды они носили и хранили при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.
10 июля 2016 года Джамалутдинов совместно с другими участниками банды совершил посягательство на жизнь сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан Магомеда Нурбагандова. Действуя с особым цинизмом, участники банды перед совершением убийства, рассматривая служебное удостоверение потерпевшего, требовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы, но Магомед перед смертью призвал коллег продолжить работу, сказав "Работайте, братья". Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
В кратчайшие сроки следователями регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками МВД были установлены все участники банды и задержаны обвиняемые, остальные шестеро участников, оказавших сопротивление при задержании, были ликвидированы.
Приговором суда Джамалутдинову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Источник: Следственный комитет России