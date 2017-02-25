ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов работы начаты на 327 объектах из 998 в 36 муниципальных образованиях. Такие данные привёл сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провёл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Ирек Файзуллин сообщил, что на 22 февраля работы по капитальному ремонту образовательных учреждений стартовали на 141 объекте, из них 25 общеобразовательных и 7 коррекционных школ, а также 109 детсадов. Объём выполненных работ составляет 22%, динамика – 4,7%.

Ремонтные работы также ведутся в 10 профессиональных образовательных организациях, 4 детских оздоровительных лагерях, 41 объектах культуры, 28 подростковых клубах, 36 зданиях советов поселений муниципальных образований, 24 учреждениях социального обслуживания РТ и в 14 муниципальных архивах.

По программам Фонда газификации в 2017 году в населённых пунктах планируется построить 278,28 км сетей водоснабжения, 29 водонапорных башен и 36 артезианских скважин. В части восстановления уличного освещения в деревнях и селах республики будет установлено 12 тыс. 295 светильников, 304 щита учёта и управления и проведено 417 км линий электропередачи. В настоящий момент ведётся согласование планируемых работ и графиков выполнения строительства.

По линии Минсельхозпрода РТ в нынешнем году запланирован капитальный ремонт 331 коровника, 26 овощехранилищ и строительство 127 силосно-сенажных траншей.

По словам Рустама Минниханова, важно, чтобы объекты были востребованы и не простаивали без дела после сдачи. «Мы эти программы ведем в течение многих лет, тратятся огромные средства. Поэтому и коровники, и ФАПы, и сельские клубы должны работать. Нужно создать специальную систему мониторинга: пусть каждое профильное министерство следит за тем, как задействованы эти объекты. То же самое касается парков и скверов. Необходимо должным образом следить и ухаживать за ними», - сказал Президент РТ.