В России будут открыты более 3,5 тыс. мест купания в Крещение
17.01.2017, 15:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Российской Федерации готовятся отметить один из главных православных праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции в ночь с 18 на 19 января принято совершать омовения и купания на водоемах. Около 1,5 млн человек по всей России планируют принять участие в Крещенских купаниях. Для этого будет открыто более 3,5 тыс. оборудованных купальных мест.
По всей стране инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно с представителями организаций и ведомств, участвующих в организации проведения крещенских купаний, компетентно оценивают ход выполнения работ по готовности купелей и мест проведения праздничных мероприятий.
«В этом году купание выпало на рабочие дни. Мы ожидаем, что к участию придет немало граждан. В частности, в прошлом году было около 1,5 млн человек, в этом году мы ожидаем не меньше. Для купающихся планируется открыть более 3,5 тыс. мест для купания», - сообщил начальник отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных объектах Анатолий Коваль. Он добавил, что обеспечением безопасности будут заниматься более 9 тыс. человек личного состава, а также более 2,5 тыс. единиц техники и около 500 маломерных судов.
«Вся эта группировка будет находиться в режиме повышенной готовности, будет работать, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан», отметил Анатолий Коваль.
По всей стране инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно с представителями организаций и ведомств, участвующих в организации проведения крещенских купаний, компетентно оценивают ход выполнения работ по готовности купелей и мест проведения праздничных мероприятий.
«В этом году купание выпало на рабочие дни. Мы ожидаем, что к участию придет немало граждан. В частности, в прошлом году было около 1,5 млн человек, в этом году мы ожидаем не меньше. Для купающихся планируется открыть более 3,5 тыс. мест для купания», - сообщил начальник отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных объектах Анатолий Коваль. Он добавил, что обеспечением безопасности будут заниматься более 9 тыс. человек личного состава, а также более 2,5 тыс. единиц техники и около 500 маломерных судов.
«Вся эта группировка будет находиться в режиме повышенной готовности, будет работать, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан», отметил Анатолий Коваль.