В России может появиться уполномоченный по правам инвалидов
27.01.2017, 14:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо принять закон о создании в России должности уполномоченного по правам людей с ограниченными возможностями, поскольку это позволит эффективнее отстаивать их интересы.
Ярослав Нилов подчеркнул, что планирует добиться принятия законопроекта об уполномоченном по правам инвалидов. Этот человек, пояснил парламентарий, «должен будет доносить информацию обо всех проблемах, касающихся людей с ограниченными возможностями до самого высокого уровня — вплоть до Президента страны».
Кроме этого депутат фракции ЛДПР рассказал о некоторых трудностях, связанных с передвижением по Москве.
Также парламентарий предложил отучать непорядочных чиновников парковаться на местах, предназначенных для автомобилей инвалидов с помощью общественного порицания. Например, снимать таких госслужащих на видео, отправляя потом съемку в средства массовой информации или в приемные депутатов всех уровней. Такого рода негативная известность, объяснил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заставит чиновников – нарушителей соблюдать правила парковки.
Ярослав Нилов подчеркнул, что планирует добиться принятия законопроекта об уполномоченном по правам инвалидов. Этот человек, пояснил парламентарий, «должен будет доносить информацию обо всех проблемах, касающихся людей с ограниченными возможностями до самого высокого уровня — вплоть до Президента страны».
Кроме этого депутат фракции ЛДПР рассказал о некоторых трудностях, связанных с передвижением по Москве.
Также парламентарий предложил отучать непорядочных чиновников парковаться на местах, предназначенных для автомобилей инвалидов с помощью общественного порицания. Например, снимать таких госслужащих на видео, отправляя потом съемку в средства массовой информации или в приемные депутатов всех уровней. Такого рода негативная известность, объяснил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заставит чиновников – нарушителей соблюдать правила парковки.