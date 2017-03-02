В России начинается подготовка к нерестовому периоду
02.03.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Меры борьбы с браконьерством на межведомственном уровне и готовность рыбоохраны к нерестовому периоду, который начнётся сразу в нескольких российских регионах, обсудили на совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский доложил о ходе реализации ранее принятых решений, в частности о подготовке изменений в законодательство для осуществления перекрестных полномочий по охране водных биоресурсов и среды их обитания с Росприроднадзором и властями субъектов Российской Федерации.
Как сообщил Андрей Здетоветский, при Генеральной прокуратуре России создана межведомственная рабочая группа по борьбе с нерегулируемым, незаконным и несообщаемым промыслом (ННН-промыслом). В установочном совещании рабочей группы приняли участие представители ФСБ России, в том числе Пограничной службы, МВД России, ФТС России, Росприроднадзора, Генеральной и Военной прокуратуры. На следующем заседании, запланированном на апрель, будут рассмотрены конкретные предложения по внесению изменений в законодательную базу.
В ходе совещания в Росрыболовстве также обсудили готовность отделов рыбоохраны территориальных управлений к нерестовому периоду, который начнётся в апреле практически во всех внутренних водоёмах центральной части России, бассейнах рек Волга, Дон и других.
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский доложил о ходе реализации ранее принятых решений, в частности о подготовке изменений в законодательство для осуществления перекрестных полномочий по охране водных биоресурсов и среды их обитания с Росприроднадзором и властями субъектов Российской Федерации.
Как сообщил Андрей Здетоветский, при Генеральной прокуратуре России создана межведомственная рабочая группа по борьбе с нерегулируемым, незаконным и несообщаемым промыслом (ННН-промыслом). В установочном совещании рабочей группы приняли участие представители ФСБ России, в том числе Пограничной службы, МВД России, ФТС России, Росприроднадзора, Генеральной и Военной прокуратуры. На следующем заседании, запланированном на апрель, будут рассмотрены конкретные предложения по внесению изменений в законодательную базу.
В ходе совещания в Росрыболовстве также обсудили готовность отделов рыбоохраны территориальных управлений к нерестовому периоду, который начнётся в апреле практически во всех внутренних водоёмах центральной части России, бассейнах рек Волга, Дон и других.