В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154
26.12.2016, 10:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем.
Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря, стали 92 человека.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем.
Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря, стали 92 человека.