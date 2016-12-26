ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем.

Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря, стали 92 человека. 