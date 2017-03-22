В России предлагают возродить систему вытрезвителей
22.03.2017, 11:48
OREANDA-NEWS В Московской городской думе прошло совещание на тему возвращения вытрезвителей при больницах столицы.
В 2010 году вытрезвители убрали из ведомства органов внутренних дел, но переданы в ведение Минздрава так и не были, поделился президент МТПП Владимир Платонов. Также он отметил важность воссоздания данной системы, она позволит сократить число нападений на медработников и оказать гражданину необходимую помощь.
В. Платонов предложил создать отдельное помещение при больницах с охраной и помещать туда людей с сильным алкогольным опьянением. Также данную инициативу поддержал председатель МГД Алексей Шапошников, глава комиссии МГД Людмила Стебенкова, предложив создать вытрезвитель при наркологических диспансерах. Все члены заседания согласились со мнение о воссоздании такой системы.
В 2010 году вытрезвители убрали из ведомства органов внутренних дел, но переданы в ведение Минздрава так и не были, поделился президент МТПП Владимир Платонов. Также он отметил важность воссоздания данной системы, она позволит сократить число нападений на медработников и оказать гражданину необходимую помощь.
В. Платонов предложил создать отдельное помещение при больницах с охраной и помещать туда людей с сильным алкогольным опьянением. Также данную инициативу поддержал председатель МГД Алексей Шапошников, глава комиссии МГД Людмила Стебенкова, предложив создать вытрезвитель при наркологических диспансерах. Все члены заседания согласились со мнение о воссоздании такой системы.