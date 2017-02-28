В России с 1 марта будут ужесточены правила противопожарного режима в лесах
28.02.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В России с 1 марта ужесточат правила противопожарного режима в лесах.
В новой редакции документ наложит обязательства на владельцев, пользователей и распорядителей территорий, прилегающих к лесным массивам. Теперь они будут обязаны очищать лес от сухой травянистой растительности, пожнивных или порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Ответственные лица также могут отделить лес от территорий противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Такая работа должна проводиться со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или до выпадения снега.
Изменения касаются органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан РФ и приезжих из других стран, а также лиц без гражданства.
За нарушение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 20.4 КоАП РФ.
В новой редакции документ наложит обязательства на владельцев, пользователей и распорядителей территорий, прилегающих к лесным массивам. Теперь они будут обязаны очищать лес от сухой травянистой растительности, пожнивных или порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Ответственные лица также могут отделить лес от территорий противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Такая работа должна проводиться со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или до выпадения снега.
Изменения касаются органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан РФ и приезжих из других стран, а также лиц без гражданства.
За нарушение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 20.4 КоАП РФ.