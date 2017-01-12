В России стартовал Всероссийский заповедный урок
12.01.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акция «Всероссийский заповедный урок» проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий.
Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.
«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно - научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры.
Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф.
Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.
«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно - научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры.
Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф.