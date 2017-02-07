В России увеличат размер штрафов за непропуск пешеходов на переходах
07.02.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Законопроектом предлагается в Кодексе РФ об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Там отмечается, что «необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах».
«По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года - 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека», - говорится в документе.
В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях за непропуск пешехода установлен штраф в размере 1500 рублей.
Законопроектом предлагается в Кодексе РФ об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Там отмечается, что «необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах».
«По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года - 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека», - говорится в документе.
В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях за непропуск пешехода установлен штраф в размере 1500 рублей.