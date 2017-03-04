В России увеличат штрафы за "зацепинг"
04.03.2017, 09:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко: «Тема «зацепинга» широко обсуждалась педагогической и родительской общественностью. Московские депутаты перешли от слов к делу, разработали и приняли в первом чтении предложения по изменению федерального законодательства. Мы полагаем, что необходимо ужесточить наказание за опасное увлечение и увеличить штраф с нынешних ста рублей до пяти тысяч. А за повторное нарушение нужно вводить административный арест на срок до 15 суток.
Сейчас на портале «Активный гражданин» идёт голосование. Каждый неравнодушный москвич может высказать своё мнение и поддержать (или не поддержать) нашу законодательную инициативу, предложить своё видение решения проблемы «зацепинга». С учётом результатов опроса на портале мы, депутаты Мосгордумы, будем голосовать при рассмотрении документа во втором чтении. Нам важно ваше мнение!»
По словам председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, подростки-экстремалы, которые наслаждаются ездой на крышах поездов, рискуют не только своими жизнями, но и мешают работе транспорта, создают неудобства для пассажиров. Наказание для «зацеперов» сейчас чисто символическое, и чувствуют они себя абсолютно свободно.
Сейчас на портале «Активный гражданин» идёт голосование. Каждый неравнодушный москвич может высказать своё мнение и поддержать (или не поддержать) нашу законодательную инициативу, предложить своё видение решения проблемы «зацепинга». С учётом результатов опроса на портале мы, депутаты Мосгордумы, будем голосовать при рассмотрении документа во втором чтении. Нам важно ваше мнение!»
По словам председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, подростки-экстремалы, которые наслаждаются ездой на крышах поездов, рискуют не только своими жизнями, но и мешают работе транспорта, создают неудобства для пассажиров. Наказание для «зацеперов» сейчас чисто символическое, и чувствуют они себя абсолютно свободно.