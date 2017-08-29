В России введён временный запрет на лов черноморской кефали
29.08.2017, 14:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ До 10 сентября, согласно Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, запрещается любительский и спортивный лов в Чёрном море всех видов кефалей – сингиля, лобана, остроноса – в связи с их массовым нерестом.
Попавшаяся на крючок кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями. За незаконный лов кефалевых, в отношении лиц, допустивших нарушение Правил, по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будут составлены административные материалы. Штраф для физических лиц составит от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. При этом может быть произведена конфискация плавсредств и орудий лова.
Помимо штрафа придётся оплатить по 250 рублей за каждую незаконно добытую рыбу, независимо от её размера и веса (Постановление Правительства РФ от 26.09.2000 года № 724), как возмещение ущерба, причинённого водным биоресурсам. При этом за выловленную самку с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере.
Любительский лов пиленгаса регламентируется Правилами отдельно от остальных кефалевых, поэтому ловить этот вид в указанный период можно. Размер добытого пиленгаса должен быть не менее 38 см.
Попавшаяся на крючок кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями. За незаконный лов кефалевых, в отношении лиц, допустивших нарушение Правил, по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будут составлены административные материалы. Штраф для физических лиц составит от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. При этом может быть произведена конфискация плавсредств и орудий лова.
Помимо штрафа придётся оплатить по 250 рублей за каждую незаконно добытую рыбу, независимо от её размера и веса (Постановление Правительства РФ от 26.09.2000 года № 724), как возмещение ущерба, причинённого водным биоресурсам. При этом за выловленную самку с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере.
Любительский лов пиленгаса регламентируется Правилами отдельно от остальных кефалевых, поэтому ловить этот вид в указанный период можно. Размер добытого пиленгаса должен быть не менее 38 см.
Источник: http://www.mnr.gov.ru/