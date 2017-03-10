ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подписан приказ о применении в качестве национального межгосударственного стандарта ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Новый стандарт учитывает самые современные требования к безопасности при перевозке людей в лифтах, в том числе установленные в европейских стандартах.

В настоящее время в России действует национальный стандарт - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», модифицированный по отношению к европейским стандартам 1998 года. Действующие стандарты основаны на европейских стандартах безопасности по доступности, установке новых лифтов в существующие здания серии ЕН 81 в редакции 1998 года, в отношении которых сегодня уже осуществляется пересмотр.

Новый стандарт - ГОСТ 33894.1-2016 - основывается на европейском стандарте ЕН 81-20:2014, который вступает в силу в Европейском союзе с 01 сентября 2017 года.

Это один из примеров, когда национальный стандарт выходит одновременно с международным или, как в данном случае, с европейским. Это стало возможным благодаря участию в международной стандартизации российских экспертов из технического комитета по стандартизации (ТК 209) «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов». Секретариат ТК 209 ведёт Национальный лифтовой союз, участвующий в деятельности профильного европейского технического комитета по стандартизации.