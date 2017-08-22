ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ряд национальных стандартов в области стоматологии.

Документы были разработаны с целью унификации методов исследований и испытаний физико-механических и химических свойств стоматологических материалов, отражающих особенности их клинического применения, а также регламентирования требований к качеству материалов для ортопедической и ортодонтической стоматологии.

Применение международных стандартов для доклинической оценки свойств стоматологических материалов, определяющих их назначение, позволит унифицировать методы испытаний, а также проводить сравнение материалов отечественного и зарубежного производства и не допускать в клиническую практику материалы, не отвечающие международным требованиям. До принятия указанных стандартов в качестве нормативной документации использовались технические условия предприятий-изготовителей.

Также утверждённые документы направлены на повышение качества используемых в стоматологии материалов отечественного производства, поддержку импортозамещения и конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке