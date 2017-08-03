ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Директор Департамента развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и легализации оборота продукции принял участие в церемонии запуска нового производства трикотажного ворсового полотна на швейной фабрике «Царина», расположенной в Томской области.

В новый цех фабрика инвестировала 75 миллионов рублей. Его проектная мощность составит 216 тонн полотна в год. При этом новое производство позволит «Царине» обеспечить собственные потребности в материале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию.

На сегодняшний день ежегодный объём российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в 1600–1800 тонн, не считая импорта готовой продукции.



"Это уникальное для нашей страны предприятие, особенно учитывая, что оно работает на потребительском рынке, где очень конкурентная среда со стороны наших восточных соседей", - прокомментировал запуск производства Евгений Рыжов.

Директор швейной фабрики «Царина» Александр Горбатенко рассказал об истории компании и производимой продукции, показал действующие и новое производство главе региона Сергею Жвачкину и директору департамента развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгению Рыжову: «Сегодня мы в очередной раз убедились, насколько многогранна экономика нашей области, — сказал на церемонии открытия врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин. — Мы не только добываем нефть и газ, развиваем атомную отрасль и переработку леса. У нас в Томской области даже в непростых экономических условиях успешно развивается и лёгкая промышленность».

Кроме того, Сергей Жвачкин отметил, что новая продукция «Царины» позволит заместить до 10 процентов зарубежных аналогов.