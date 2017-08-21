ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 15:00 в огнём охвачены 12 частных жилых домов (2 двухэтажных и 10 одноэтажных) на общей площади 6500 кв.м. По предварительным данным пострадавших нет, эвакуированы до 300 человек, к тушению привлечены вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный катер «Вьюн». Проводится тушение по повышенному (четвёртому) номеру. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер порывами до 15 м/c. Развернуты 6 пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек. Продолжается наращивание группировки.