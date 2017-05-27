В Ростове-на-Дону раскрыто мошенничество на 3 млн рублей
27.05.2017, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ростове-на-Дону в полицию обратился гражданин, сообщивший, что в отношении него были совершены мошеннические действия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 37-летняя местная жительница, подозреваемая в данном преступлении. В ходе дальнейшего расследования сотрудниками полиции было установлено, что гражданка заняла у местного жителя около трёх миллионов рублей, пояснив ему, что денежные средства она намерена вложить в развитие бизнеса. Взамен женщина пообещала знакомому долю принадлежащего ей домовладения, однако, как выяснилось позже, дом был не оформлен. Получив крупную сумму денег, женщина перестала выходить на связь.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 37-летняя местная жительница, подозреваемая в данном преступлении. В ходе дальнейшего расследования сотрудниками полиции было установлено, что гражданка заняла у местного жителя около трёх миллионов рублей, пояснив ему, что денежные средства она намерена вложить в развитие бизнеса. Взамен женщина пообещала знакомому долю принадлежащего ей домовладения, однако, как выяснилось позже, дом был не оформлен. Получив крупную сумму денег, женщина перестала выходить на связь.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.