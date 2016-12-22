В Ростове-на-Дону выявлены факты несанкционированной торговли живыми елями
22.12.2016, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии новогодних праздников ростовские полицейские совместно с представителями комитета по торговле администрации города Ростова-на-Дону провели профилактические мероприятия по выявлению фактов несанкционированной торговли живыми елями.
Мероприятия по проверке законности организации ёлочных базаров и торговле новогодними елями в Ростове-на-Дону проводятся полицейскими на постоянной основе.
У продавцов проверяется наличие необходимых документов на право организации ёлочных базаров и торговли в конкретных точках, а также подтверждающие, что ели срублены не браконьерским путём.
В ходе такого мероприятия полицейские выявили ряд нарушений действующего законодательства, по всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".
Согласно действующему законодательству за незаконную торговлю предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для предпринимателей от 3 до 5 тысяч рублей, для граждан от 500 до 1000 рублей.
Мероприятия по проверке законности организации ёлочных базаров и торговле новогодними елями в Ростове-на-Дону проводятся полицейскими на постоянной основе.
У продавцов проверяется наличие необходимых документов на право организации ёлочных базаров и торговли в конкретных точках, а также подтверждающие, что ели срублены не браконьерским путём.
В ходе такого мероприятия полицейские выявили ряд нарушений действующего законодательства, по всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".
Согласно действующему законодательству за незаконную торговлю предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для предпринимателей от 3 до 5 тысяч рублей, для граждан от 500 до 1000 рублей.