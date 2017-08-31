ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 августа поступили сообщения о пропаже группы туристов в составе 6 человек в Забайкальском крае. Туристы двигались с 3 августа по маршруту, охватывающему северные территории Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия.

По данным регионального управления МЧС по Забайкальскому краю, туристы зарегистрировались в Каларском районе Забайкальского края – самой северной точке маршрута, но 30 августа группа не вышла на связь, телефоны оказались недоступны.

31 августа развёрнута спасательная операция в Забайкальском, Красноярском краях и Иркутской области, которую координирует МЧС. В настоящий момент информации о нахождении затерявшихся туристов нет.

Федеральное агентство по туризму находится на связи с МЧС и следит за развитием ситуации.