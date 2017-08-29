В Рязанской области приступили к уборке сахарной свёклы
29.08.2017, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что сельхозпредприятия региона приступили к уборке сахарной свёклы.
На сегодняшний день к уборке сахарной свёклы приступили хозяйства Александро-Невского района: ООО «Надежда», СПК «Мир» и СПК «Победа». Накопано 6,9 тыс. т корнеплодов на площади 188 га. Средняя урожайность составила 369,1 ц/га. В целом по области предстоит убрать 7,7 тыс. га сахарной свёклы в Александро-Невском, Сасовском, Ухоловском и Шацком районах.
Кроме того, в регионе продолжается сбор урожая других сельскохозяйственных культур. Картофель выкопан на площади 158 га, урожайность составила 255 ц/га; овощи убраны на 46 га, урожайность – 142 ц/га. Обмолочено 3,8 тыс. га рапса и сурепицы, урожайность – 15,7 ц/га.
Зерновые убраны на 360 тыс. га, что составляет 63,1% от уборочной площади. Валовый сбор – 1457,9 тыс. т при средней урожайности в 40,5 ц/га, что на 8,9 ц/га больше уровня прошлого года. В хранилища засыпано 77,7 тыс. т (101,4%) семян озимых зерновых культур и 32,8 тыс. т (42,4%) яровых зерновых. Поднято 58,7 тыс. га (14%) зяби, посеяно 25,5 тыс. га (8,6%) озимых.
На сегодняшний день к уборке сахарной свёклы приступили хозяйства Александро-Невского района: ООО «Надежда», СПК «Мир» и СПК «Победа». Накопано 6,9 тыс. т корнеплодов на площади 188 га. Средняя урожайность составила 369,1 ц/га. В целом по области предстоит убрать 7,7 тыс. га сахарной свёклы в Александро-Невском, Сасовском, Ухоловском и Шацком районах.
Кроме того, в регионе продолжается сбор урожая других сельскохозяйственных культур. Картофель выкопан на площади 158 га, урожайность составила 255 ц/га; овощи убраны на 46 га, урожайность – 142 ц/га. Обмолочено 3,8 тыс. га рапса и сурепицы, урожайность – 15,7 ц/га.
Зерновые убраны на 360 тыс. га, что составляет 63,1% от уборочной площади. Валовый сбор – 1457,9 тыс. т при средней урожайности в 40,5 ц/га, что на 8,9 ц/га больше уровня прошлого года. В хранилища засыпано 77,7 тыс. т (101,4%) семян озимых зерновых культур и 32,8 тыс. т (42,4%) яровых зерновых. Поднято 58,7 тыс. га (14%) зяби, посеяно 25,5 тыс. га (8,6%) озимых.
Источник: https://ryazangov.ru