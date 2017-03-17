В СФ предложили обсудить создание единой электронной системы обратной связи между властью и институтами гражданского общества
17.03.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель Председателя СФ Н. Фёдоров провёл заседание Совета при Председателе палаты по взаимодействию с институтами гражданского общества.
Он отметил, что в России сформирована разноуровневая система обсуждения общественных инициатив, законопроектов и государственных решений. В ней задействованы федеральная и региональные Общественные палаты, консультативные и экспертные советы при органах власти, общественные движения.
Парламентарий напомнил, что Президент России поставил задачу, чтобы все ключевые государственные решения, стратегические планы проходили так называемое «нулевое чтение» с участием некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества. «Сегодня нам предстоит обсудить достигнутые результаты, предложить механизмы совершенствования сбора общественных инициатив и публичного обсуждения значимых решений», — сказал Николай Федоров.
«Эффективными дискуссионными площадками стали форумы «Общероссийского народного фронта». Важно, что по их итогам Президент России утверждает перечень поручений, в том числе о внесении изменений в законодательство. Система «Открытое правительство» позволяет обсуждать законодательные инициативы и государственные решения в сети Интернет. Успешно развиваются сетевые проекты «Открытые госзакупки», «Бюджет для граждан», Федеральный портал проектов нормативных правовых актов и «Парламентский портал», — сказал вице-спикер СФ.
Николай Фёдоров отметил, что необходимым элементом информирования органов власти о позиции общества по вопросам предпринимательской деятельности стал институт оценки регулирующего воздействия. Специализированный информационный портал ОРВ используется для публичных консультаций Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России» и других общественных объединений предпринимателей.
Благодаря интернет-ресурсу «Российская общественная инициатива» получили поддержку и приняты несколько важных законов и подзаконных актов, сказал парламентарий.
«Представляют интерес и региональные начинания. Жители Татарстана и Приморского края благодаря информационным порталам «Народный контроль» могут обратиться по поводу самых разных проблемам — от благоустройства территорий до качества медицинского обслуживания. В Тульской области проект «Народный бюджет» помогает объединять бюджеты области и муниципальных образований, средства населения и благотворительных организаций для ремонта зданий, автомобильных дорог, водопроводных и канализационных сетей. В Москве заслуженную известность снискал проект «Активный гражданин». В Московской области успешно работает система сбора жалоб и предложений «Добродел», — отметил Николай Фёдоров.
«Достижений немало. Но есть и проблемы. Так, на сайте «Российская общественная инициатива» размещено порядка 10 тыс. предложений граждан. Из них 25 собрали достаточное число подписей и получили статус «на рассмотрение», 13 были поддержаны экспертами. Но среди них нет ни одной региональной общественной инициативы, — отметил сенатор.
Николай Фёдоров предложил подумать об усовершенствовании системы классификации общественных инициатив. «Есть смысл обсудить целесообразность формирования единой электронной системы обратной связи органов государственной власти с институтами гражданского общества и населением. И, может быть, в рамках этой системы наладить поиск, систематизацию, оценку значимости и актуальности поднимаемых тем и проблем».
Нужно также создавать эффективную защиту данных и повышать уверенность граждан в объективности процедуры электронного голосования, подчеркнул Николай Фёдоров.
Важно также, чтобы инициативы, которые получили значительную поддержку в обществе, обязательно сопровождались экспертной оценкой, чтобы инициатор и его сторонники всегда могли увидеть публичную и убедительную аргументацию специалистов.
«Активные граждане нашей страны должны быть твердо уверены в том, что их инициативы обществом востребованы. Наша задача – обеспечить, чтобы мнение народа было не только востребовано, но реализовано по максимуму», — заключил вице-спикер СФ.
Министр РФ Михаил Абызов рассказал о совершенствовании практики сбора общественных инициатив, публичного обсуждения наиболее значимых решений и предложений. Он отметил, что созданы фундаментальные предпосылки и инфраструктура для учета мнения граждан и бизнеса при принятии государственных решений. «Для этого мы на федеральном уровне все проекты нормативных актов размещаем в сети Интернет до начала процедур согласования. По наиболее значимым актам Правительства, проектам федеральных законов проводим их обсуждение на площадках общественных советов».
Он отметил, что в России сформирована разноуровневая система обсуждения общественных инициатив, законопроектов и государственных решений. В ней задействованы федеральная и региональные Общественные палаты, консультативные и экспертные советы при органах власти, общественные движения.
Парламентарий напомнил, что Президент России поставил задачу, чтобы все ключевые государственные решения, стратегические планы проходили так называемое «нулевое чтение» с участием некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества. «Сегодня нам предстоит обсудить достигнутые результаты, предложить механизмы совершенствования сбора общественных инициатив и публичного обсуждения значимых решений», — сказал Николай Федоров.
«Эффективными дискуссионными площадками стали форумы «Общероссийского народного фронта». Важно, что по их итогам Президент России утверждает перечень поручений, в том числе о внесении изменений в законодательство. Система «Открытое правительство» позволяет обсуждать законодательные инициативы и государственные решения в сети Интернет. Успешно развиваются сетевые проекты «Открытые госзакупки», «Бюджет для граждан», Федеральный портал проектов нормативных правовых актов и «Парламентский портал», — сказал вице-спикер СФ.
Николай Фёдоров отметил, что необходимым элементом информирования органов власти о позиции общества по вопросам предпринимательской деятельности стал институт оценки регулирующего воздействия. Специализированный информационный портал ОРВ используется для публичных консультаций Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России» и других общественных объединений предпринимателей.
Благодаря интернет-ресурсу «Российская общественная инициатива» получили поддержку и приняты несколько важных законов и подзаконных актов, сказал парламентарий.
«Представляют интерес и региональные начинания. Жители Татарстана и Приморского края благодаря информационным порталам «Народный контроль» могут обратиться по поводу самых разных проблемам — от благоустройства территорий до качества медицинского обслуживания. В Тульской области проект «Народный бюджет» помогает объединять бюджеты области и муниципальных образований, средства населения и благотворительных организаций для ремонта зданий, автомобильных дорог, водопроводных и канализационных сетей. В Москве заслуженную известность снискал проект «Активный гражданин». В Московской области успешно работает система сбора жалоб и предложений «Добродел», — отметил Николай Фёдоров.
«Достижений немало. Но есть и проблемы. Так, на сайте «Российская общественная инициатива» размещено порядка 10 тыс. предложений граждан. Из них 25 собрали достаточное число подписей и получили статус «на рассмотрение», 13 были поддержаны экспертами. Но среди них нет ни одной региональной общественной инициативы, — отметил сенатор.
Николай Фёдоров предложил подумать об усовершенствовании системы классификации общественных инициатив. «Есть смысл обсудить целесообразность формирования единой электронной системы обратной связи органов государственной власти с институтами гражданского общества и населением. И, может быть, в рамках этой системы наладить поиск, систематизацию, оценку значимости и актуальности поднимаемых тем и проблем».
Нужно также создавать эффективную защиту данных и повышать уверенность граждан в объективности процедуры электронного голосования, подчеркнул Николай Фёдоров.
Важно также, чтобы инициативы, которые получили значительную поддержку в обществе, обязательно сопровождались экспертной оценкой, чтобы инициатор и его сторонники всегда могли увидеть публичную и убедительную аргументацию специалистов.
«Активные граждане нашей страны должны быть твердо уверены в том, что их инициативы обществом востребованы. Наша задача – обеспечить, чтобы мнение народа было не только востребовано, но реализовано по максимуму», — заключил вице-спикер СФ.
Министр РФ Михаил Абызов рассказал о совершенствовании практики сбора общественных инициатив, публичного обсуждения наиболее значимых решений и предложений. Он отметил, что созданы фундаментальные предпосылки и инфраструктура для учета мнения граждан и бизнеса при принятии государственных решений. «Для этого мы на федеральном уровне все проекты нормативных актов размещаем в сети Интернет до начала процедур согласования. По наиболее значимым актам Правительства, проектам федеральных законов проводим их обсуждение на площадках общественных советов».