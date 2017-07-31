В СК России создается криминалистический центр
31.07.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл совещание, на котором было принято решение о создании Криминалистического центра СК России на базе Главного управления криминалистики. Председатель СК России назвал это событие важным этапом в развитии ведомственной криминалистики.
Основными направлениями деятельности создаваемого центра является: разработка, апробация и внедрение в следственную практику новых образцов криминалистической и специальной техники; совершенствование действующих и разработка новых методик расследования преступлений; укрепление мобильных групп оперативного выезда на места происшествий, основной задачей которых является несение круглосуточных дежурств; оказание практической помощи следствию при проведении следственных действий (обыски, осмотры, проверки показаний на месте, допросы, очные ставки, изъятие образцов для сравнительных исследований и др.); психологическое сопровождение расследования преступлений, в том числе совершённых несовершеннолетними и в их отношении, серийных, сексуального характера; формирование и ведение ведомственных криминалистических и экспертных учётов, баз данных криминалистической информации в пределах установленной компетенции и др.
В структуре центра планируется создание единого лабораторного комплекса, который позволит существенно повысить эффективность работы подразделений. Также будет усилен технический потенциал центра путём оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.
С целью апробации указанной системы будет запущен пилотный проект с созданием отдела криминалистики с местом дислокации в Екатеринбурге (с оперативным подчинением руководителю Криминалистического центра), который будет обслуживать Уральский федеральный округ. В период эксперимента сотрудники отдела будут оказывать только практическую помощь следственным управлениям регионов, входящих в федеральный округ, в организации расследования конкретных преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс.
В состав криминалистического центра войдёт и управление научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики).
Основными направлениями деятельности создаваемого центра является: разработка, апробация и внедрение в следственную практику новых образцов криминалистической и специальной техники; совершенствование действующих и разработка новых методик расследования преступлений; укрепление мобильных групп оперативного выезда на места происшествий, основной задачей которых является несение круглосуточных дежурств; оказание практической помощи следствию при проведении следственных действий (обыски, осмотры, проверки показаний на месте, допросы, очные ставки, изъятие образцов для сравнительных исследований и др.); психологическое сопровождение расследования преступлений, в том числе совершённых несовершеннолетними и в их отношении, серийных, сексуального характера; формирование и ведение ведомственных криминалистических и экспертных учётов, баз данных криминалистической информации в пределах установленной компетенции и др.
В структуре центра планируется создание единого лабораторного комплекса, который позволит существенно повысить эффективность работы подразделений. Также будет усилен технический потенциал центра путём оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.
С целью апробации указанной системы будет запущен пилотный проект с созданием отдела криминалистики с местом дислокации в Екатеринбурге (с оперативным подчинением руководителю Криминалистического центра), который будет обслуживать Уральский федеральный округ. В период эксперимента сотрудники отдела будут оказывать только практическую помощь следственным управлениям регионов, входящих в федеральный округ, в организации расследования конкретных преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс.
В состав криминалистического центра войдёт и управление научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики).
Источник: Следственный комитет