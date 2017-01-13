В Салониках представили уникальные макеты всех афонских монастырей
13.01.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальные макеты афонских монастырей в миниатюре представили на выставке в Салониках (Греция).
Представленные макеты – точные копии всех 20 афонских монастырей. Уникальность выставки в том, что здесь впервые воссозданы и открыты для всеобщего обозрения в одном месте макеты всех монастырей Святой Горы Афон.
Благодаря выставке все те, кто не имеет возможности посетить Святую Гору (в частности женщины, которым запрещён вход на Афон), получат уникальную возможность увидеть афонские монастыри в миниатюре и приобщиться к духовному наследию, истории и архитектуре Афона.
Макеты были изготовлены по случаю 1000-летия русского монашеского присутствия на Афоне. Среди них и макет Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
Представленные макеты – точные копии всех 20 афонских монастырей. Уникальность выставки в том, что здесь впервые воссозданы и открыты для всеобщего обозрения в одном месте макеты всех монастырей Святой Горы Афон.
Благодаря выставке все те, кто не имеет возможности посетить Святую Гору (в частности женщины, которым запрещён вход на Афон), получат уникальную возможность увидеть афонские монастыри в миниатюре и приобщиться к духовному наследию, истории и архитектуре Афона.
Макеты были изготовлены по случаю 1000-летия русского монашеского присутствия на Афоне. Среди них и макет Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.