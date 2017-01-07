В Самарской области при столкновении легковушки с автобусом погибли 3 человека

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 76 километре автодороги Самара – Большая Черниговка. Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.



Установлено, что 38-летний водитель автомобиля Daewoo, двигаясь со стороны областной столицы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", под управлением мужчины 1976 года рождения.



В результате столкновения водитель и двое совершеннолетних пассажиров иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир Daewoo - женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.



По предварительным данным, водители транспортных средств находилась в трезвом состоянии. В настоящее время полицеские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.