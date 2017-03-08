ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подозреваемого в распространении запрещённых веществ задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский». В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения полицейских попал 34-летний мужчина, временно проживающий в селе Богатое. Стражи правопорядка получили сведения, что он может осуществлять так называемые «закладки» наркотиков на территории Кинеля.

Во время задержания сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли у подозреваемого два свертка с порошкообразным веществом. Согласно справке экспертов-криминалистов, это был метилэфедрон массой 0,92 грамма. В ходе досмотра машины, принадлежащего задержанному, оперативники обнаружили ещё 30 пакетиков, в которых также находился наркотик синтетического происхождения, а также электронные весы.

Из собранных полицейскими материалов следует, что подозреваемый специально приезжал в город Кинель из соседнего района, чтобы делать тайники с наркотиками. Информацию о «закладках» в дальнейшем он передавал при помощи сети интернет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.