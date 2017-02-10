В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца
10.02.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля 2017 года в снегу в лесополосе напротив дома 54 по Камышёвой улице в Санкт-Петербурге местной жительницей было обнаружено тело новорождённого мальчика.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребёнка, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребёнка, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.