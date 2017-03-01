В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший следователь полиции, обвиняемый в получении взятки
01.03.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, капитана полиции Евгения Краснова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник с августа по декабрь 2016 года неоднократно требовал от обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в его производстве, 100 тыс. рублей за переквалификацию деяний на менее тяжкий состав преступления.
25 ноября и 1 декабря 2016 года мужчина перевёл на банковскую карту бывшего следователя указанные денежные средства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник с августа по декабрь 2016 года неоднократно требовал от обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в его производстве, 100 тыс. рублей за переквалификацию деяний на менее тяжкий состав преступления.
25 ноября и 1 декабря 2016 года мужчина перевёл на банковскую карту бывшего следователя указанные денежные средства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.