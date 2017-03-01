В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в сфере кредитования
01.03.2017, 18:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Бурдакова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования), ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Суд установил, что не позднее февраля 2015 года на территории Санкт-Петербурга была организована преступная группа, которая вводила в заблуждение сотрудников различных банков, после чего незаконно получала кредит и не возвращала деньги.
В состав организованной преступной группы входил Бурдаков.
Он получал данные людей, на которых будет оформляться кредит, данные компании, в которой люди будут фиктивно работать и обеспечивал непрерывный процесс изготовления подложных документов для введения в заблуждения сотрудников банков о материальном положении заёмщиков.
С участием подсудимого заключён договор потребительского кредитования с использованием подложных документов на имя одного из соучастников, похищены деньги банка на общую сумму 750 тыс. рублей, а также с указанием этих данных подана заявка в банк для получения кредитных денег на покупку автомобиля стоимостью более 1 млн рублей.
При участии Бурдакова подана заявка в банк и предоставлены подложные документы для получения кредитных денежных средств на покупку другого автомобиля стоимостью более 1 млн рублей.
Эти преступления не были доведены до конца по независящим от него причинам.
Кроме того, с участием Бурдакова при заключении договора потребительского кредитования были похищены 500 тыс. рублей филиала одного из банков.
Подсудимый с обвинением согласился в полном объёме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
С учётом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Суд установил, что не позднее февраля 2015 года на территории Санкт-Петербурга была организована преступная группа, которая вводила в заблуждение сотрудников различных банков, после чего незаконно получала кредит и не возвращала деньги.
В состав организованной преступной группы входил Бурдаков.
Он получал данные людей, на которых будет оформляться кредит, данные компании, в которой люди будут фиктивно работать и обеспечивал непрерывный процесс изготовления подложных документов для введения в заблуждения сотрудников банков о материальном положении заёмщиков.
С участием подсудимого заключён договор потребительского кредитования с использованием подложных документов на имя одного из соучастников, похищены деньги банка на общую сумму 750 тыс. рублей, а также с указанием этих данных подана заявка в банк для получения кредитных денег на покупку автомобиля стоимостью более 1 млн рублей.
При участии Бурдакова подана заявка в банк и предоставлены подложные документы для получения кредитных денежных средств на покупку другого автомобиля стоимостью более 1 млн рублей.
Эти преступления не были доведены до конца по независящим от него причинам.
Кроме того, с участием Бурдакова при заключении договора потребительского кредитования были похищены 500 тыс. рублей филиала одного из банков.
Подсудимый с обвинением согласился в полном объёме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
С учётом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.