В Саратове возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме
11.01.2017, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее сообщалось, что 11 января 2017 года в дневное время в квартире, расположенной на 3-м этаже дома на Московском шоссе города Саратова, произошёл взрыв бытового газа. В трагедии, по предварительным данным, пострадало не менее 7 человек, из них двое детей 8-ми и 12-ти лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги тела. Ввиду отравления продуктами горения пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
В настоящее время следователями территориального подразделения СК совместно с наиболее опытными следователями-криминалистами регионального управления продолжается проведение осмотра места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СК России по Саратовской области.
Ранее сообщалось, что 11 января 2017 года в дневное время в квартире, расположенной на 3-м этаже дома на Московском шоссе города Саратова, произошёл взрыв бытового газа. В трагедии, по предварительным данным, пострадало не менее 7 человек, из них двое детей 8-ми и 12-ти лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги тела. Ввиду отравления продуктами горения пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
В настоящее время следователями территориального подразделения СК совместно с наиболее опытными следователями-криминалистами регионального управления продолжается проведение осмотра места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СК России по Саратовской области.