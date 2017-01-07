В Саратовской области будет установлено более 50 комплексов фотовидеофиксации
07.01.2017, 09:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На территории Саратовской области функционирует 48 передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 10 современных комплексов «Трафик-Сканер» и 9 новых стационарных комплексов «Кордон».
С апреля по декабрь 2016 года количество выявленных нарушений ПДД составило более 2 млн., что в четыре раза больше чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. нарушений). В бюджет области от нарушителей поступило 560 млн. рублей.
Как отметил директор ГКУ «РНИЦ», подведомственного минтрансу учреждения, Дмитрий Романов, «сотрудниками проводятся регулярные совместные рейды с участием ГИБДД и УФССП по Саратовской области, которые выявляют и останавливают правонарушителей, не оплативших штрафы ПДД добровольно в установленный законом срок. Многие водители предпочитают в этом случае не усугублять ситуацию и оплачивают штраф на месте».
В результате таких проверок дорожно-транспортные происшествия в местах установки комплексов снизились более чем на 40 %.
В наступившем году работа по профилактике усилится. В 2017 году на территории области запланирована установка более 50 стационарных комплексов фотовидеофиксации на общую сумму 164 млн рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
С апреля по декабрь 2016 года количество выявленных нарушений ПДД составило более 2 млн., что в четыре раза больше чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. нарушений). В бюджет области от нарушителей поступило 560 млн. рублей.
Как отметил директор ГКУ «РНИЦ», подведомственного минтрансу учреждения, Дмитрий Романов, «сотрудниками проводятся регулярные совместные рейды с участием ГИБДД и УФССП по Саратовской области, которые выявляют и останавливают правонарушителей, не оплативших штрафы ПДД добровольно в установленный законом срок. Многие водители предпочитают в этом случае не усугублять ситуацию и оплачивают штраф на месте».
В результате таких проверок дорожно-транспортные происшествия в местах установки комплексов снизились более чем на 40 %.
В наступившем году работа по профилактике усилится. В 2017 году на территории области запланирована установка более 50 стационарных комплексов фотовидеофиксации на общую сумму 164 млн рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».