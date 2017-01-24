В Саратовской области расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней
24.01.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Балашовского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Напомним, что в декабре 2016 года в средствах массовой информации были распространены сообщения о вопиющих издевательствах над 14-летней девочкой со стороны собственной матери в Балашовском районе и возбуждении уголовного дела по данному факту органами внутренних дел. С учётом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного инцидента следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передачи его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального СК России. В настоящее время уголовное дело передано в следственные органы СК России по Саратовской области.
По версии следствия, 21 декабря 2016 года женщина, находясь в частном домовладении по месту проживания в одном из сёл Балашовского района, нанесла удары деревянным предметом по различным частям тела своей 14-летней дочери. Подобным образом мать проучила девочку за то, что та якобы обманула её. Затем женщина раздела несовершеннолетнюю, после чего без одежды выгнала на улицу. Периодически она запускала ребёнка в дом, продолжая избивать, а потом вновь выгоняла на 30-ти градусный мороз. Указанные издевательства продолжались не менее 8 часов. За время, проведенное на улице при низкой температуре воздуха, девочка получила отморожение пальцев стоп. На следующий день в школе у ребёнка ухудшилось состояние здоровья – она практически не могла ходить, о чем сообщила педагогам. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетнюю госпитализировали в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, о случившемся руководство школы сообщило в органы внутренних дел.
В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает в специализированном учреждении, где ей оказывается необходимая психологическая помощь. В ближайшее время будет решен вопрос об ограничении матери в родительских правах.
Напомним, что в декабре 2016 года в средствах массовой информации были распространены сообщения о вопиющих издевательствах над 14-летней девочкой со стороны собственной матери в Балашовском районе и возбуждении уголовного дела по данному факту органами внутренних дел. С учётом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного инцидента следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передачи его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального СК России. В настоящее время уголовное дело передано в следственные органы СК России по Саратовской области.
По версии следствия, 21 декабря 2016 года женщина, находясь в частном домовладении по месту проживания в одном из сёл Балашовского района, нанесла удары деревянным предметом по различным частям тела своей 14-летней дочери. Подобным образом мать проучила девочку за то, что та якобы обманула её. Затем женщина раздела несовершеннолетнюю, после чего без одежды выгнала на улицу. Периодически она запускала ребёнка в дом, продолжая избивать, а потом вновь выгоняла на 30-ти градусный мороз. Указанные издевательства продолжались не менее 8 часов. За время, проведенное на улице при низкой температуре воздуха, девочка получила отморожение пальцев стоп. На следующий день в школе у ребёнка ухудшилось состояние здоровья – она практически не могла ходить, о чем сообщила педагогам. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетнюю госпитализировали в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, о случившемся руководство школы сообщило в органы внутренних дел.
В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает в специализированном учреждении, где ей оказывается необходимая психологическая помощь. В ближайшее время будет решен вопрос об ограничении матери в родительских правах.