В Саратовской области устанавливаются обстоятельства нападения на фельдшера "скорой помощи"
11.02.2017, 23:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Саратовской области по результатам доследственной проверки по сообщениям СМИ о факте нападения и попытке изнасилования фельдшера «скорой помощи» при наличии оснований незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемых.
По предварительным данным, вечером 11 февраля 2017 года фельдшер «скорой помощи» прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова в связи с поступившим сообщением об ухудшении самочувствия находившего там мужчины. Предположительно, приятели указанного мужчины стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сразу сообщила в правоохранительные органы. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту было организовано проведение процессуальной проверки.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются участники происшествия.
По предварительным данным, вечером 11 февраля 2017 года фельдшер «скорой помощи» прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова в связи с поступившим сообщением об ухудшении самочувствия находившего там мужчины. Предположительно, приятели указанного мужчины стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сразу сообщила в правоохранительные органы. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту было организовано проведение процессуальной проверки.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются участники происшествия.