В Шатуре этим летом не будут отключать горячую воду
10.08.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Шатуре не понадобится отключать горячую воду этим летом, так как необходимые работы по обеспечению безопасности и по дезинфекции были проведены без остановки функционирования бака горячего водоснабжения, сообщает сайт администрации городского округа.
«Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" выполнил экспертизу промышленной безопасности и дезинфекцию бака горячего водоснабжения № 1 без отключения горячей воды в Шатуре. На Шатурской ГРЭС установлено три бака для горячей воды: один — используется в качестве аккумулятора горячего водоснабжения, два других предназначены для подпитки теплосети в отопительный период», — уточняется в пресс-релизе.
Специалисты тепловой электростанции работали три недели по утверждённой программе: были врезаны перемычки между входными трубами подачи воды бака № 1 и бака подпитки теплосети № 2, очищен первый бак, в том числе была произведена его зачистка под экспертизу. После этого от Центра гигиены и эпидемиологии Московской области было получено положительное лабораторное заключение об образце воды, поясняется в материале.
Раньше Шатурская ГРЭС ежегодно отключала горячую воду на неделю в самый жаркий период года. Теперь горячая вода будет подаваться жителям Шатуры круглый год благодаря предложению заместителя начальника котлотурбинного цеха электростанции Александра Стулова, заключается в сообщении.
«Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" выполнил экспертизу промышленной безопасности и дезинфекцию бака горячего водоснабжения № 1 без отключения горячей воды в Шатуре. На Шатурской ГРЭС установлено три бака для горячей воды: один — используется в качестве аккумулятора горячего водоснабжения, два других предназначены для подпитки теплосети в отопительный период», — уточняется в пресс-релизе.
Специалисты тепловой электростанции работали три недели по утверждённой программе: были врезаны перемычки между входными трубами подачи воды бака № 1 и бака подпитки теплосети № 2, очищен первый бак, в том числе была произведена его зачистка под экспертизу. После этого от Центра гигиены и эпидемиологии Московской области было получено положительное лабораторное заключение об образце воды, поясняется в материале.
Раньше Шатурская ГРЭС ежегодно отключала горячую воду на неделю в самый жаркий период года. Теперь горячая вода будет подаваться жителям Шатуры круглый год благодаря предложению заместителя начальника котлотурбинного цеха электростанции Александра Стулова, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru