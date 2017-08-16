В Шатуре в 2017 году отремонтируют около 28 км муниципальных дорог
16.08.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Примерно 28 километров дорог отремонтируют в городском округе Шатура в 2017 году за счёт областного и местного бюджетов, сообщает Шатурское информагентство со ссылкой на слова начальника отдела инфраструктуры администрации городского округа Шатура Сергея Бесчеревных.
«Примерно 28 километров дорог отремонтируют в городском округе Шатура: 24 километра дорог за счёт областного бюджета и ещё четыре километра – за счёт средств местного бюджета», – сказал Бесчеревных, его цитируют в релизе.
Он добавил, что согласно программе, полностью заменят асфальтовое покрытие на пяти улицах Шатуры: Школьная, Жарова, Спортивная, Академическая и Советская. По словам Бесчеревных, параллельно с ремонтом муниципальных дорог на территории городского округа идут работы по ремонту дорог областного подчинения.
По данным агентства, изначально в 2017 году планировалось отремонтировать лишь 20 километров дорог, еще восемь дорог вошли в программу по итогам голосования на областном портале «Добродел».
«Примерно 28 километров дорог отремонтируют в городском округе Шатура: 24 километра дорог за счёт областного бюджета и ещё четыре километра – за счёт средств местного бюджета», – сказал Бесчеревных, его цитируют в релизе.
Он добавил, что согласно программе, полностью заменят асфальтовое покрытие на пяти улицах Шатуры: Школьная, Жарова, Спортивная, Академическая и Советская. По словам Бесчеревных, параллельно с ремонтом муниципальных дорог на территории городского округа идут работы по ремонту дорог областного подчинения.
По данным агентства, изначально в 2017 году планировалось отремонтировать лишь 20 километров дорог, еще восемь дорог вошли в программу по итогам голосования на областном портале «Добродел».
Источник: http://mosreg.ru