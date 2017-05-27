ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специалисты Росгидромета говорят об очередных температурных рекордах. В ряде сибирских регионов, преимущественно в восточной части, температура за +30. Самые высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й – сохранятся в Иркутской области, в Забайкалье, Бурятии, Туве вплоть до начала июня. Пожароопасно будет в Республике Алтай, на территории Красноярского и Хабаровского краёв, в Амурской области, в Еврейской автономии. Во всех регионах действует особый противопожарный режим.



Жаркая, сухая и ветреная погода будет способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров. Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространение огня на населённые пункты (в т.ч. дачные посёлки), линии ЛЭП, объекты связи, задымление трасс федерального и местного значения. Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.



Крайне опасны возгорания в природной среде. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.